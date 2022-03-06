Польша готова передать Украине свои истребители по разработанному США механизму – WSJ

Польша может предоставить Украине свои самолеты советского образца в замен на американские истребители F-16. Страны начали прорабатывать такую схему после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с призывом предоставить стране мощную военную помощь.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal с ссылкой на официальные лица США. Как отмечается, сделка потребует одобрения Белого дома и Конгресса.

Если соглашение будет одобрено, то Польша передаст несколько десятков самолетов советского образца МиГ-29 и штурмовики Су-25, которые у нее есть на вооружении. США же передадут Польше свои штурмовики F-16.

Журналисты отметили, что сенатор США от штата Кентукки Митч МакКонелл спросил Зеленского в каком оружии Украина больше всего нуждается. Глава украинского государства сказал, что стране нужны реактивные истребители.

Видео дня

Он также упомянул об установлении бесполетной зоны над Украиной. "Если вы не можете этого сделать, по крайней мере, дайте мне самолеты", – цитирует Зеленского собеседник WSJ.

Журналист Иван Яковина отметил на своей странице в Facebook, что раньше европейские страны не хотели просто так отдавать свои старые самолеты, а вариант с заменой на американские F-16 их вполне устроит. Кроме того, по его словам, США планируют предоставить Украине ударные дроны, как это уже делает Турция.

"При удачном раскладе украинская авиация может вскоре серьезно усилиться", – написал он.

Ранее Сухопутные войска ВСУ в Facebook сообщали, что страны-партнеры Украины Болгария, Польша и Словакия должны передать 70 самолетов для обороны нашего государства. Речь идет о военных Миг-29 и Су-25.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и другое оборудование для Вооруженных сил нашей страны, которая находится в состоянии войны с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!