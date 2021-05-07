Политсовет 'Слуг' может лишить Тищенко права голоса

Политсовет "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение скандального нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку в день рождения жены в период локдауна. Его может ожидать новое наказание.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции, нардеп Евгения Кравчук. Во фракции сообщили, что заседание политсовета может состояться до 20 мая.

"Планируем в мае провести заседание политсовета. Нужно выбрать из состава еще 12 заместителей по разным направлениям – информационная безопасность, гуманитарная сфера, юридическая, оборонная, инфраструктура. И будет отдельным вопросом рассматриваться поведение Николая Тищенко. Штраф политсовет не выписывает. Но Тищенко член Совета общин, председатель Закарпатской организации. Поэтому лишить права голоса его можно только там", – сказала Кравчук.

Добавим, что ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко лично обратился в политсовет с просьбой рассмотреть этот вопрос, чтобы понять, какие меры партия может применить к нардепу.

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