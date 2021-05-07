Политсовет "Слуг" может лишить Тищенко права голоса
Политсовет "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение скандального нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку в день рождения жены в период локдауна. Его может ожидать новое наказание.
Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции, нардеп Евгения Кравчук. Во фракции сообщили, что заседание политсовета может состояться до 20 мая.
"Планируем в мае провести заседание политсовета. Нужно выбрать из состава еще 12 заместителей по разным направлениям – информационная безопасность, гуманитарная сфера, юридическая, оборонная, инфраструктура. И будет отдельным вопросом рассматриваться поведение Николая Тищенко. Штраф политсовет не выписывает. Но Тищенко член Совета общин, председатель Закарпатской организации. Поэтому лишить права голоса его можно только там", – сказала Кравчук.
Добавим, что ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко лично обратился в политсовет с просьбой рассмотреть этот вопрос, чтобы понять, какие меры партия может применить к нардепу.
Как сообщал OBOZREVATEL :
нардеп Тищенко устроил празднование дня рождения жены в столичном отеле Fairmont. Правоохранители по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Политик заявил, что празднование чего угодно в номерах не запрещено, в отличие от ресторанов. Почти так же отреагировала и его жена Алла Барановская.
За скандальную вечеринку ответит администрация отеля и ресторана. Заведению грозит минимальный штраф размером 34 000 гривен.