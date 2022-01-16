Полиция останавливает автобусы, которые везут людей в Киев для встречи Порошенко. Видео

Команду "Европейской солидарности" из города Краматорска Донецкой области, остановили полицейские на блокпосту. Люди едут в Киев, чтобы встретить утром 17 января пятого президента Украины Петра Порошенко в аэропорту "Жуляны".

Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Краматорского городского совета от "ЄС" Валерий Власенко. По словам полиции, есть подозрение, что в автобусе перевозят запрещенную символику – георгиевские ленты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Команду "Европейской солидарности" города Краматорска остановили на блокпосту. Требуют для досмотра личные вещи. Почему-то считают, что мы какие-то преступники", – возмутился депутат.

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Он утверждает, что правоохранители получили указание руководства. При этом ехавший впереди автобус беспрепятственно миновал блокпост, а их остановили умышленно.

Полицейские потребовали у пассажиров показать свои вещи, однако те отказались в отсутствие оснований.

На момент трансляции людей держали уже 45 минут. Они возмущались и спорили с сотрудниками полиции.

Пассажиры даже пригрозили заблокировать трассу, если транспортное средство не пропустят.

Похожая ситуация происходит и в Луганской области, там автобус стоит на блокпосту уже 1,5 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко намерен вернуться в Украину из Польши в понедельник, 17 января. Его самолет приземлится в 9 утра в аэропорту "Киев" ("Жуляны").