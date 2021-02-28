Степанов и Ляшко должны привиться индийской вакциной в прямом эфире, – журналист

Украинский журналист Юрий Романенко заявил, что представители власти и чиновники Министерства здравоохранения должны были вакцинироваться от COVID-19 в прямом эфире, как это делают президенты или министры в других государствах.

В частности, препаратом индийского производства CoviShield (AstraZeneca), которым сейчас в стране делают прививки медикам и военнослужащим. Мнением он поделился в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Уж если вы привезли эту индийскую вакцину в Украину, то и вакцинируйтесь ею в прямом эфире. Вот господин Степанов (Максим, глава Минздрава .– Ред.), господин Ляшко (Виктор, замминистра здравоохранения, главный санврач. – Ред.) и все остальные господа, которые рассказывают, какая это великолепная вакцина", – отметил он.

Романенко подчеркнул, что прививку чиновники должны сделать из тех доз препарата, которые на сегодня развезены в регионы. По его словам, особенно пример украинцам должны показать те представители власти, которые не болели коронавирусом.

"Как мы знаем, министр Степанов болел COVID-19, а главный санитарный врач Ляшко нет. Вот и было бы чудесно, если бы он в прямом эфире укололся индийской вакциной", – заявил Романенко.

Также добавил, что было бы неплохо, если бы этим же препаратом прививку сделали и представители компании Crown Agency, через которую Украина закупала CoviShield.

"Пусть колются все!.. В Европе многие лидеры на камеру вакцинировались, дабы убедить население в верности политики. В Сербии премьер, спикер и президент вакцинировались тремя разными вакцинами под камерами. Потому я считаю, что нужно своим примером вдохновлять народ и на практике проверять, насколько правильно потрачены бюджетные средства. Это и есть ответственная политика", – подытожил Романенко.

Отметим, что всего с начала кампании 24 февраля привито 3141 украинца, из них 90 – за последние сутки. При этом оказалось, что в Украине выбросили остатки ампул с вакцинами против COVID-19. Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко пояснила причину.

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