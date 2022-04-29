Подоляк рассказал, что будет предусматривать прямой договор между Украиной и РФ

Прямой договор о прекращении войны между Украиной и РФ, которая развязала ее, предусматривает, что стороны уже не будут иметь никаких "дружбы и мира". Среди прочего в нем должны быть прописаны "красные линии" для страны-агрессора.

Они должны гарантировать, что ни один российский оккупант больше никогда не ступит на украинскую землю. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, документ будет прописывать логику выхода из войны. В частности, прекращение огня на всей территории нашего государства, полный отвод российских оккупационных войск, а также обмен пленными и т. д.

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"То есть там должны быть все пункты, как страны будут выходят из войны. Понятно, что у нас уже не будет какого-либо "договора о дружбе и мире", – отметил Подоляк.

Он добавил, что украинской и российской сторонам следует зафиксировать в соответствующем прямом договоре позиции, которые станут для РФ "красными линиями".

"Чтобы на территорию Украины ни разу эта страна больше не смогла зайти", – пояснил советник главы ОП.

Ранее Подоляк напомнил, что Кремль своей "спецоперацией" пытался демилитаризировать Украину, но все вышло наоборот. Ведь союзники согласились помогать нашему государству вооружением, что грозит оккупантам большими неприятностями.

Он убежден, что РФ поплатится за войну против Украины бунтами в своей стране. По его словам, протесты россиян возможны прежде всего из-за экономических проблем, но какая-то часть митингов будет поднимать идеологические, мировоззренческие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Валентин Бадрак назвал три сценария окончания войны в Украине. Также дал прогноз, смогут ли в РФ свергнуть путинский режим.