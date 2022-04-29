Есть три сценария: эксперт дал прогноз, чем закончится война в Украине и повалят ли режим Путина

Дальнейший ход развязанной Россией войны против Украины во многом зависит от силы поражения оккупантов на Донбассе и того, насколько Запад поддержит вооружением ВСУ. Что касается судьбы кремлевского диктатора Владимира Путина, то не исключено, что позже, когда страна-агрессор начнет трещать по швам из-за санкций, его "разорвут" сами россияне.

Такое предположение озвучил писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦДАКР) Валентин Бадрак. Тремя сценариями, на которые могут повлиять события до 9 мая, он поделился в чате с читателями на сайте издания "Главред".

Прежде всего эксперт отметил, что развитие дальнейших событий в этой войне зависит от нескольких факторов. А именно от того, насколько:

существенное поражение понесут войска РФ в ходе битвы за Донбасс;

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качественное и мощное оружие Украине предоставит Запад ;

возможной будет силовая деблокада Мариуполя.

Бадрак говорит, что на сегодня остаются три сценария и первый из них предусматривает, что Путин оставит часть войск на украинской территории и будет переходить к перемирию.

"Причем я имею в виду не только Крым и оккупированные территории Донбасса, а еще и, например, сухопутный коридор до полуострова. Но это в случае, если Украина и мир позволят ему сохранить лицо в этой войне", – пояснил он.

Второй сценарий гласит, что глава Кремля может приказать оккупантам окопаться на тех позициях, которые они занимают ныне, и перейти к затяжной войне.

Тогда, по мнению военного эксперта, Силам обороны Украины придется буквально выдалбливать россиян с юга и востока силовым путем.

"Но время будет играть на пользу Украины", – убежден Бадрак.

Третий сценарий он называет не основным, но также возможным. Согласно нему, российского диктатора уничтожат в его стране, а его преемник "будет проводить другую политику".

"Не стоит надеяться на кардинально другую политику в отношении Украины, потому что, если преемником будет кто-то из окружения Путина, он также будет проводить антиукраинскую политику. Но при этом у нас появится возможность быстрее закончить войну путем переговоров и добиться вывода российских войск хотя бы на те позиции, которые они занимали еще 23 февраля, а, возможно, даже из Крыма и ОРДЛО", – предположил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По его мнению, все будет зависеть от того, каким образом будут развиваться события до 9 мая. Вместе с тем первые два сценария он называет наиболее вероятными, ведь пока нет признаков того, что "Путина могут разорвать прямо сейчас". Бадрак говорит, что такое возможно немного позже, когда под действием санкций "РФ начнет трещать по швам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.