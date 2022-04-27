Подоляк намекнул на большие неприятности для РФ в войне против Украины: о чем идет речь

Одной из заявленных целей России в преступной "спецоперации" была демилитаризация Украины. Однако получилось совсем наоборот – партнеры согласились помогать нашей стране оружием, что грозит оккупантам большими неприятностями.

Об этом в среду, 27 апреля, на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил о встрече представителей 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждался вопрос военной помощи Украине и противодействия РФ. Переговоры состоялись днем ранее, 26 апреля.

Как подчеркнул Подоляк, военный потенциал нашей страны существенно вырастет.

"После вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия –Украина существенно усиливается", – написал представитель ОП.

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Как писал OBOZREVATEL, встреча представителей 40 стран мира в Германии, которые собрались, чтобы обсудить военную помощь Украине из-за российского вторжения, свидетельствует о том, что весь Запад верит в военную победу Киева.

На это работает вся западная машина, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.