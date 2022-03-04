Подоляк о переговорах Украины и РФ: будут идти тяжело, но они действительно будут идти

Позиция России в переговорах с Украиной жесткая, но позиция Украины тоже жесткая. Поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти.

Об этом сообщил на брифинге во Львове советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, позиция Украины очень сильно укреплена нашими западными партнерами.

В то же время президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе принизить нашу борьбу за территориальную целостность.

"Он понимает все границы, на которые мы можем и не можем пойти", – заверил Подоляк.

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Он отметил, что украинской делегации четко понятны позиции России на переговорах, поэтому работать комфортно.

Также советник главы ОП рассказал, что РФ рассчитывала на быструю операцию в течение трех дней, но получила затяжное сражение.

"Это гуманитарная катастрофа в центре Европы. Санкции создают для них сложную ситуацию. Понятно, что они хотят выйти на какие-то решения, но эти решения должны быть и в интересах Украины. Украина воюет так, как этого никто не ожидал", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в Беловежской пуще завершился второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

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