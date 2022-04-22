Подоляк назвал Россию страной с комплексом неполноценности

Россия - не "сверхдержава", как мечтается россиянам, а сырьевой придаток, не имеющий ни науки, ни технологий, ни будущего. Россияне живут прошлым, поскольку в настоящем им нечем гордиться.

И именно комплекс неполноценности целой огромной страны заставляет ее "самоутверждаться", развязывая войны и убивая людей в Украине. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия - страна с комплексом неполноценности, пытающаяся самоутвердиться через других. Она не имеет развития науки, не производит технологии и не имеет ничего, кроме природного сырья, на экспорт. Но она мечтает быть "сверхстраной", и тоскует по имперскому прошлому", - отметил советник главы ОПУ.

Видео дня

Подоляк убежден, что именно глубокий комплекс неполноценности, беспросветное настоящее и отсутствие поводов для гордости посвежее, чем победа уже несущестствующего СССР во Второй мировой войне и заставили Кремль развязать, а россиян - бурно поддержать кровопролитную войну против Украины и уничтожение украинского народа.

"Россия живет культом победы во Второй мировой войне из-за поражений в 2022 году. И из-за этого решила начать новую войну. Звучит смешно, но не до шуток. Каждый день умирают сотни людей. Розыгрыш вышел из-под контроля. Мир должен остановить это безумие и ввести нефтяное эмбарго", - призвал цивилизованные страны Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк и Арахамия заявили о готовности провести переговоры в Мариуполе: чтобы забрать военных, гражданских, детей.