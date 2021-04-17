Под видом борьбы с олигархами в Украине развернулась борьба за власть и ресурсы – СМИ

На фоне обострения на Донбассе в Украине развернулась еще одна война – за власть – между олигархами и политической элитой Украины. В этой борьбе официальный Киев может использовать СНБО. Такое мнение в статье европейского издания Вrussels Тimes высказал ее автор Игорь Плинер.

"Политическая элита в своей борьбе за власть, контроль и ресурсы иногда выдает свои действия за пожелания ЕС и США в контексте борьбы Украины с олигархами и проведения непопулярных реформ. Российские и пророссийские СМИ продолжают распространять нарративы о том, что Украина де-факто контролируется Брюсселем и Вашингтоном. Однако реальность такова, что влияние Запада на внутреннюю политику Украины преувеличено. Но украинским политикам выгодна такая интерпретация, поскольку она позволяет им отстаивать свои личные интересы под видом санкций", – убежден автор публикации.

По мнению Плинера, все чаще инструментом власти в этой борьбе становится СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) фактически стал инструментом для внесудебного урегулирования имущественных вопросов под видом желания Запада. Первый удар был нанесен по активам пророссийского украинского политика, олигарха Виктора Медведчука и его партнеров. Результатом санкций, введенных решением СНБО, стала национализация нефтепровода ООО "ПРИКАРПАТЗАХИДТРАНС", закрытие трех телеканалов, сети АЗС и других его нефтегазовых активов", – отметил Плинер.

Ссылаясь на сообщение польского издания Nexta, автор материала связал решение СНБО по Медведчуку с влиянием бывшего главы администрации Януковича Сергея Левочкина и отдельных представителей Офиса президента Зеленского.

Кроме того, Плимут заявил, что еще одной "мишенью" для украинских властей в последнее время стал бизнесмен Ринат Ахметов.

"Еще один недавний пример этой тенденции - выпуск большого фильма-расследования "Наследник", направленного против богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова. Чтобы убедить олигарха стать более покладистым и создать коалицию с Офисом Президента, команда сняла документальный фильм "Наследник" и выпустила его на телеканале Hromadske TV. Фактическая цель фильма - дать понять соратникам Рината Ахметова, что Запад не забыл о прошлом олигарха", – заявил автор публикации.

По его словам, в этом случае тоже не обошлось без Левочкина.

"3 декабря 2020 года на телеканале и YouTube состоялась премьера этого фильма. Идеолог фильма и журналист телеканала "Громадське" Максим Каменев ранее работал в СМИ, аффилированных с Сергеем Левочкиным. Бюджет и масштаб фильма резко контрастируют с интересом зрителей, а также с недавними событиями, в которых участвовало собственное Hromadske TV, которое столкнулось с собственными проблемами и объявило в ноябре 2019 года, что сократит масштабы своей деятельности в целях экономии", – напомнил Плимут.

"Кроме того, премьера фильма сопровождалась информационной кампанией в украинских СМИ по созданию своеобразного послания Ринату Ахметову от западных партнеров Украины. В конце концов, большая часть финансирования Hromadske TV поступает из европейских и американских грантов", – добавил автор.

Подытоживая, Плимут констатировал, что, по его мнению, в Украине продолжается борьба за власть между бизнесом и политическим сообществом. Поэтому прежде чем утверждать, что все действия украинских политиков инициированы и санкционированы Западом – следует тщательно пропанализировать истинные причины и выгодополучателей этих действий.