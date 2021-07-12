Под Харьковом представители ОПЗЖ снова установили камень 'дружбы украинского и русского народов'. Фото

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" на Харьковщине вновь поставили памятный знак "дружбы украинского и русского народов" в селе Русская Лозовая. В последний раз он был разрушен после реставрации в марте 2021-го.

Восстановлением камня 12 июля похвалился в Facebook скандальный депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Он также опубликовал фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее", – высказался представитель оппозиционной партии.

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Он заявил, что между обеими народами существует государственная граница. При этом границ между людьми, выразил убеждение Лесик, "не существует".

"У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов. Современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни – залог будущего процветания наших народов", – добавил он.

В конце он также похвалился, якобы на мероприятии по случаю установления знака присутствовали журналисты из Франции.

Напомним: знак "дружбы украинского и русского народов" в селе Русская Лозовая на Харьковщине ранее был восстановлен по инициативе ОПЗЖ 23 марта 2021 года. Но после публичного объявления об этом активисты организации "Фрайкор" разбили камень. Тогда в сети опубликовали кадры развалившегося скандального знака.

До этого упомянутый камень уже был разрушен в 2017 году. Также активисты не раз просили Службу безопасности отреагировать на действия депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Лесик заставил Харьков агитационными бордами с надписью "Фашизм не пройдет". Так он прорекламировал себя перед 9 мая.