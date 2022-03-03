Зеленский присвоил звания Героя Украины 15 защитникам, 9 из них – посмертно

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 защитникам. Девять их них – погибли в боях.

Об этом глава государства заявил в ночь на 3 марта. Соответствующее обращение было обнародовано в его Telegram-канале (чтобы посмотреть видео и полный список Героев, доскролльте страницу до конца).

"Все 40 миллионов – как эти 15 Героев. Слава Украине!", – отметил Зеленский.

Посмертно звания Героя Украины присвоены:

старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу – участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;

Видео дня

подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;

солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу – во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение;

младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу – погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей:

солдат Никончук Андрей Валерьевич – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;

лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу – командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;

главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара;

лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу – прикрыл отход своих при наступлении врага;

майору Чобану Степану Ивановичу – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Также звание Героя присвоено:

майору Михальчуку Игорю Васильевичу – руководитель подразделения танкового батальона, уничтожил многочисленные бронемашины врага;

полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу – руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии, нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;

лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу – руководитель взвода танков, прикрыл выход бригады из окружения;

майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу – руководитель танкового батальона, вывел личный состав и технику из окружения без потерь;

подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу – руководитель подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;

старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу – за героическое участие в обороне Херсонской области.

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