Зеленский присвоил звания Героя Украины 15 защитникам, 9 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 защитникам. Девять их них – погибли в боях.
Об этом глава государства заявил в ночь на 3 марта. Соответствующее обращение было обнародовано в его Telegram-канале (чтобы посмотреть видео и полный список Героев, доскролльте страницу до конца).
"Все 40 миллионов – как эти 15 Героев. Слава Украине!", – отметил Зеленский.
Посмертно звания Героя Украины присвоены:
старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу – участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;
подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;
солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу – во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение;
младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу – погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей:
солдат Никончук Андрей Валерьевич – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;
лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу – командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;
главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара;
лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу – прикрыл отход своих при наступлении врага;
майору Чобану Степану Ивановичу – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
Также звание Героя присвоено:
майору Михальчуку Игорю Васильевичу – руководитель подразделения танкового батальона, уничтожил многочисленные бронемашины врага;
полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу – руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии, нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;
лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу – руководитель взвода танков, прикрыл выход бригады из окружения;
майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу – руководитель танкового батальона, вывел личный состав и технику из окружения без потерь;
подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу – руководитель подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;
старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу – за героическое участие в обороне Херсонской области.
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