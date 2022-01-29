По примеру США и Британии: Порошенко призвал страны НАТО поставлять Украине оружие

Пятый президент Петр Порошенко призвал других членов НАТО брать пример с британских и американских поставок оружия. Ведь предыдущая безнаказанность Путина привела к тому, что он собирается перекроить политическую карту мира и возродить новую версию СССР.

Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина "должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России", говорит бывший президент".

Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией.

"Путин воспринимает себя между императором и Богом... Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воспроизвести "вторую версию" Советского Союза, в котором Украина является лишь частью пазла, без которой не может существовать карта", – процитировало The Times слово Порошенко.

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Предлагая советы администрации президента Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию, как одного из ведущих союзников Украины, и призвал раздробленную политическую элиту его страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

"Черчилль – мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако он создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль чрезвычайно популярен в Украине", – сказал Порошенко.

"Зеленский – мой оппонент, но Путин – враг Украины. Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину", – добавил политик.

Британское издание констатирует, что при руководстве Зеленского Украина выглядит очень плохо подготовленной к войне. Несмотря на еженедельный рост численности российских войск на севере и востоке Украины – в настоящее время на местах сосредоточены около 70 батальонных тактических групп общей численностью более 127 тысяч солдат – и формирование российских военно-морских сил на юге, есть мизерные признаки широкомасштабной гражданской подготовки к конфликту.

Несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", переданных Великобританией и США Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны. По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв вооруженных сил не боеспособен.

"Солдаты на линии фронта получают меньше охранника в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для российских солдат", – говорит Порошенко.

Порошенко отмечает – снабжение союзниками оборонного оружия в Украине может изменить цену возможного вторжения для России.

"Имея уникальный опыт с 2014 года, я могу сказать, что украинские солдаты могут творить чудеса", сказал он. – "Их лучше обеспечить немедленно, чем потом. В 2022 году все понимают, что в этой ситуации они инвестируют в свою собственную безопасность, а не только безопасность Украины. Никто не знает, где дальше могут появиться российские войска. Хельсинки, Швеция, Норвегия, Балтика, Украина, Польша, Румыния. ТакПутин проверяет слабость Запада. Лучший ответ – показать, что Запад сильный и единый", – резюмирует Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению журналистов издания The Times, дело Порошенко из-за закупок угля из ОРДЛО крайне политизировано и рискует расколоть Украину, что особенно опасно на фоне роста угрозы российского вторжения.