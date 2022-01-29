Дело Порошенко крайне политизировано и рискует расколоть Украину – The Times

Дело против Петра Порошенко крайне политизировано и рискует расколоть страну на фоне кризиса безопасности. Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина "должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России", говорит бывший президент".

Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что Петр Порошенко занимал должность президента Украины во время худших лет ее войны с Россией.

"Дело против него крайне политизировано и рискует расколоть страну в то время, когда она находится под угрозой нападения. Впрочем, в духе Черчилля, он призвал страну объединиться перед лицом "имперских" амбиций Москвы", – пишет издание.

The Times отмечает, что дело против Порошенко встревожило международное сообщество, которое опасается, что оно может быть политической местью президента Зеленского.

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Американские и европейские дипломаты выразили свою обеспокоенность по поводу уголовного преследования человека, пользующегося большим уважением за восстановление украинской армии в первые годы войны. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт описал обвинения против Порошенко, за которые он может получить до 15-ти лет заключения, как "очевидно политические" и предупредил, что это дело может нанести огромный ущерб Украине.

Это дело разделило и судебную систему Украины. Генеральный прокурор страны уклонился от подписания подозрения Порошенко, а сделавший это вместо Венедиктовой заместитель прокурора был немедленно занесен в неофициальный черный список Миротворца, будучи обвиненным в пророссийском коллаборационизме.

Описывая обвинения против него как "незаконные", Порошенко сказал, что национальное единство необходимо для того, чтобы амбиции президента Путина были обезврежены.

"Я не могу сказать, что мне нравится Зеленский. И я уверен, что не нравлюсь Зеленскому. Но это не интересует украинский народ. Они хотят увидеть – когда Путин будет перед нашей дверью – наше единство. И со своей стороны я готов его продемонстрировать" , – цитирует газету Петра Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петру Порошенко объявили подозрение из-за закупки угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах. Политик обвинения отвергает и напоминает, что тогда, в условиях обозримого энергетического кризиса, уголь закупался у украинских предприятий, которые после начала боевых действий на Донбассе перерегистрировались на подконтрольной правительству территории.

19 января Печерский районный суд Киева принял решение по делу пятого президента Петра Порошенко – ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также политика обязали сдать паспорта для выезда за границу. Еще до начала заседания в здание суда стянули силовиков, там даже возникла стычка между сторонниками политика и правоохранителями.

И сторона обвинения, и защита Порошенко заявили о намерении обжаловать эту меру пресечения в апелляционной инстанции.