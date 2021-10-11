Плясали под сет Арахамии: Осадчая показала видео с закрытой вечеринки 'слуг' в Трускавце

В эфире украинского телевидения опубликовали кадры с закрытой вечеринки членов партии "Слуга народа" на съезде в Трускавце. На видео показано, как политики танцуют под диджейский сет главы фракции СН Давида Арахамии.

Часть видео показали в программе "Світське життя", где ведущая Катя Осадча общалась со "слугами". На кадрах видно, что Арахамия активно махал и подпрыгивал за диджейским пультом, развлекая публику.

Политик рассказал, что очень переживал перед мероприятием и специально не подбирал треки для выступления.

"Немного взял сет, с которым я работал с "Зе. Молодежью", потом его адаптировал и добавил треки из 80-ых и 90-ых. Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", – говорил он.

Видео дня

Отметим, что Арахамия выступил под псевдонимом DJ David Braun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября народные депутаты от фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец. Там состоялось двухдневное собрание фракции.