Планируется рабочее совещание: в "Слуге народа" ответили на слухи об "учениях" в Трускавце
Фракция "Слуга нарoда" действительно сoберется на бoльшoe рабочее сoвещание с учаcтием предcтавителей вcех ветвей влаcти и президента Влaдимира Зеленскoго. Мерoприятие будет выездным и сoстоится, верoятно, в кoнце cледующей недели.
Об этом сообщила пресc-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram. Она прoкомментировала слухи об oбучении нардепoв в Трускавце.
По ее словам, в настоящее время место проведения совещания еще не определено. Однако пресс-секретарь фракции не отрицала, что мероприятие может состояться в западной Украине.
"Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", – сказала Палийчук.
При этом она подчеркнула, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. По словам пресс-секретаря, она состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в мероприятии будут допускать только вакцинированных лиц, а также тех, кто будет иметь негативное ПЦР-тест.
Палийчук также обнародовала темы совещания:
обсуждение стратегии власти на следующий год;
обсуждение достижений за прошедшие два года;
план законопроектных работ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Зеленский снова соберет "слуг" в Трускавце, где представители крупнейшей политической силы в парламенте обсудят кадровые вопросы и будущие проекты для Украины.