Пискун – про план Зеленского о 'великом переселении' чиновников с госдач: со мной уже разорвали договор аренды

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, которого упомянул президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя переселение экс-чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы, сказал, что он получил свое жилье там по должности. С ним был заключен договор на 49 лет.

Такое заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я получил государственную дачу, когда я был назначен генеральным прокурором Украины в 2002 году, я проживал с семьей на 10 этаже в большом доме. Служба охраны обратилась, чтобы мне выделили госдачу, где я должен был находиться как охраняемое лицо", – сказал Пискун.

Он отметил, что указ о выделении ему жилья подписал тогдашний президент Леонид Кучма. На основании этого документа с ним был заключен не договор пользования, а договор аренды.

"И я платил не символическую плату, а ту, которая установлена законом. Ну если президент считает, что мне там нельзя жить, они хотят и уже разорвали со мной в одностороннем порядке договор аренды, а не пользования", – рассказал экс-генпрокурор.

Пискун добавил, что он согласен с решением Зеленского и готов съехать с госдачи, ведь так нужно сделать.

Напомним, Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планируется установить перечень лиц, которые там проживают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая под председательством Зеленского состоялось экстренное заседание СНБО. На нем, в частности, была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.

Подробнее о том, какие решения принял Совет нацбезопасности, читайте в нашей онлайн-трансляции.