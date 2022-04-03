Путин стал 'новым Гитлером': этому есть три доказательства – CNN

Президент России Владимир Путин совершает те же ошибки, которые обрекли на поражение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, когда тот вторгся в Советский Союз. Хотя при этом между нынешним нападением в Украину и тогдашней войной с СССР есть отличия.

Путин использует "гитлеровские уловки и тактику" для оправдания своей жестокости, говорят военные историки и ученые. Эксперты утверждают, что лидер России следует военной доктрине Гитлера как минимум в трех областях, сообщает CNN.

Путин забыл основное правило ведения войны

Несмотря на то, что украинские защитники крошат танки оккупанта, используя весь арсенал переданного Западом оружия, не это стало главной причиной такого невероятного количества потерь врага в технике, а также в живой силе. Главный просчет Путина и его генералов – логистика. Видимо, они действительно уверовали, что могут захватить Киев за несколько дней, поэтому не продумали необходимость подвоза продуктов, одежды, топлива и всего остального для ведения успешного наступления.

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Плохая логистика также была решающим фактором поражения нацистов на Восточном фронте. Помимо проблем с доставкой топлива по болотистой местности, например, немецким солдатам также не выдавалась зимняя одежда. Гитлер надеялся захватить Москву до начала холодов, но просчитался. Суровые морозы сильно снизили наступательный потенциал немецкой армии.

Путин оттолкнул потенциальных союзников

Ужасные кадры войны из Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Харькова, Чернигова и других украинских городов показывают, что авторитарный лидер России выбрал тактику уничтожения без разбора мирных жителей и инфраструктуры, чтобы сломить сопротивление украинского народа. Оккупанты бомбят, больницы, коммунальные предприятия, объекты культурного наследия, магазины и театры, в подвалах которых прячутся взрослые и дети. Также российские военные создают искусственные условия для голодания целых городов, запрещая подвоз гуманитарной помощи.

Главная проблема для Путина в этой ситуации – видя и становясь частью этих жестоких действий, от него и его политики отворачиваются в Украине те, кто еще вчера поддерживал Россию и критиковал украинскую власть.

У Гитлера было много потенциальных союзников в Советской Украине из-за тех зверств, которые совершал Сталин по отношению к украинцам – репрессии, Голодомор. Однако неизбирательная жестокость по отношению к советским гражданам сыграла решающую роль в поражении нацистской армии. Немецкие войска были не просто силой, которая оккупирует, они стали силой, которая уничтожает, сказал Питер Десимон, профессор истории России и Восточной Европы Университета Ютики в Нью-Йорке. Это усилило советское сопротивление.

Путин использует риторику Гитлера для оправдания войны

Еще летом 2021 года Путин опубликовал огромную статью о якобы единстве россиян и украинцев и исторической судьбе России. Некоторые историки ужаснулись сходству идей Путина идеям Гитлера в его книге-манифесте "Моя борьба" ("Mein Kampf").

Эксперты, например, сравнили используемый российскими военными и пропагандой внутри страны символ "Z" как знак, используемый нацистами в концлагерях. Также недавняя речь Путина на массовом военном митинге на московском стадионе напомнила некоторым историкам кадры из пропагандистского документального нацистского фильма "Триумф воли".

Специалист по истории Центральной Европы и Холокосту Тимоти Снайдер считает заявление Путина о "денацификации" Украины "гротескным", поскольку так лидер России пытается оправдать вторжение в демократическую страну, которую возглавляет президент-еврей, родственники которого погибли во время Холокоста.

Именно поэтому украинцы теперь называют Путина не президентом России, а "новым Гитлером".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперты нашли некоторые общие черты между нападением нацистов на Советский Союз в 1941 году и началом активной фазы вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. В частности, работа российской пропаганды на оправдание нападения совпадает с поступками немецких захватчиков более 80 лет назад.

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