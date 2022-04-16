Макаревич 'приземлил' Путина с планами уничтожить Украину и победить в Третьей мировой: Россия уже много выиграла за два месяца

Популярный российский рок-музыкант, основатель и бессменный участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин желает начать Третью мировую войну, однако, по мнению звезды, у кремлевского диктатора нет никаких шансов ее выиграть. Также артист попытался понять, за что лидер страны-агрессора так сильно ненавидит Украину.

Макаревич сравнил Путина и его ненависть к украинцам с Адольфом Гитлером и уничтожением евреев. Свои мысли по этому поводу он разместил на личной странице в Facebook.

Певец предположил, что президент-тиран мечтает уничтожить Украину, потому что она кардинально отличается от России настоящими выборами и желанием быть независимым суверенным государством.

"Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом. Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем?" – обнародовал свои мысли музыкант-оппозиционер.

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Макаревич уверен, что Путину и его сторонникам не стоит задумываться о мировой войне, поскольку за два месяца в Украине армия РФ не смогла продвинуться вперед и выполнить ранее поставленные задачи, а к тому же понесла колоссальные потери техники и личностного состава.

"Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало", – подметил артист.

Интернет-пользователи оценили размышления знаменитости. За пять часов с момента публикации поста в соцсети его лайкнуло больше 20 тысяч человек. В комментариях подписчики также оставляли свои предположения касательно ненависти Путина к украинскому народу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макаревич признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а его политиков.

Также музыкант писал о фашизме в России. Он выразился, что Российская Федерация – это Четвертый Рейх, однако даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову глупости, которые сейчас воплощает диктатор Путин.