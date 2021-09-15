Пионтковский рассказал, почему Россия может устроить новую эскалацию на Донбассе

Россия может пойти на эскалацию военного конфликта на Донбассе. Таким образом Кремль хочет вынудить Украину подписать "третьи минские соглашения".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он сказал, что отказ нашей страны от подписания договоренностей по Донбассу, навязанных Россией, сломал всю тактику Москвы в течение последних шести лет.

"По-моему, планы сейчас такие: некая военная эскалация на Донбассе, которая принудит Украину к третьим минским соглашениям, что будет уже не крючком, а крюком, на который они планируют окончательно повесить украинское государство", – высказал свое мнение Пионтковский.

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Он также добавил, что после выхода американских военных из Афганистана, многие диктатуры мира, в том числе и Кремль, посчитали, что США ослабли. Якобы Штаты не смогут встать на защиту своих союзников.

"Два больших фактора, которые делают очень вероятной военно-политическую эскалацию – это безумная эйфория, когда они видят поверженную Америку. Осталось только нанести два удара: покорить Украину, и китайцам покорить Тайвань, и Запад уйдет с мировой арены", – говорил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пионтковский рассказал, что имперское безумие, которое присутствовало у Москвы после распада СССР, является слабой стороной Кремля.