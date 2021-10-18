Петр Порошенко с Кристиной Квин обсудили дальнейшую помощь США Украине

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщил сайт "Европейской Солидарности". Отмечается, что стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии агрессии России против Украины.

Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Во время разговора значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.

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Стороны сошлись во мнении, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить в правовой и юридически обоснованный способ.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.