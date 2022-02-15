Песков: Путин готов вести переговоры по Украине и 'гарантиям безопасности'

Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине. Также он хочет обсуждать "гарантии безопасности" для своей страны.

Об этом CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время в МИД говорят о том, что уже подготовили ответ США и НАТО по поводу своих требований.

"Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. Фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России. И Украина – это лишь часть более крупной для нас проблемы гарантий безопасности. Конечно, Путин готов к переговорам", – сказал Песков.

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Также министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности ведомства ответить НАТО и США на их реакцию касательно российских требований.

"Ответ сформулирован на десяти страницах", – приводит "Интерфакс" слова главы МИД РФ на встрече с Путиным.

Лавров отметил, что на данном этапе предлагает продолжать и наращивать переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и НАТО ответили России, которая требовала для себя "гарантий безопасности" – а именно, что в Североатлантический альянс не будут принимать ряд стран, в том числе и Украину. Москве сказали, что согласны на некоторые компромиссы, но не в вопросе расширения.

А ответ ЕС на эту тему в МИД РФ назвали "неуважительным" и потребовали разъяснений.