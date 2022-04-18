Переговоры с РФ намного усложнились, они варвары, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры украинской и российской делегаций о прекращении войны сильно усложнились. Общаться с представителями РФ стало намного тяжелее после зверств российских оккупантов в Волновахе, Мариуполе и Киевской области.

Об этом Подоляк сказал в понедельник, 18 апреля, в эфире национального телемарафона. Член украинской делегации назвал россиян варварами.

"Ситуация постоянно меняется. И тот эмоциональный фон, в котором сегодня проходят переговоры, дает основания немного иначе смотреть на ситуацию в целом. Это очень сложный сегодня процесс", – отметил Подоляк.

Он добавил, что на 54-й день полномасштабного вторжения не стоит питать иллюзий насчет действий России. По мнению Подоляка, оккупанты не позволят никому провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя.

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Советник главы ОП подчеркнул, что украинская сторона неоднократно обращалась к РФ с просьбой вывезти людей в Бердянск из Мариуполя по гуманитарному коридору. Но захватчики не дают Украине возможности спасти даже раненых, женщин и детей.

"С гуманитарной точки зрения – это очевидная вещь. Отдайте этих людей. Но нет. Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Я считаю, что они не позволят никому провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий. Это Россия. На 54-ый день войны нужно понимать, что это не цивилизационный диалог с Россией. Это варвары", – сказал Подоляк.

Напомним: ранее президент Владимир Зеленский сказал, что уничтожение украинских военных в Мариуполе и последующий геноцид украинцев, подобно ситуации в Бородянке, уменьшают шансы на переговоры с Россией. И в то же время, чем сильнее будет Украина, тем лучше для нее будет результат этих переговоров.

Кроме того, глава государства отметил, что после зверств российских войск против мирных жителей в Мариуполе и пригородах Киева – Буче, Бородянке и других населенных пунктах – возможности мирных переговоров с Россией еще больше сократились.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после зверств российских оккупантов в Буче стало особенно трудно продолжать общение с представителями РФ. Однако Мариуполь может быть красной линией в переговорах с агрессором.