Кулеба назвал красную линию для переговоров с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после зверств российских оккупантов в Буче стало особенно трудно продолжать общение с представителями РФ. Однако Мариуполь может быть красной линией в переговорах с агрессором.

Так, по словам Кулебы, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью CBS News для программы "Лицом к нации".

"Ситуация в Мариуполе ужасная и в военном отношении, и душераздирающая. Города больше не существует", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что в Мариуполе еще остается много мирных жителей и подразделения украинской армии. На данный момент они практически окружены российскими войсками.

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Наши защитника продолжают героически бороться за город, однако действия оккупантов в Мариуполе говорят о том, что захватчики, которые не могут взять населенный пункт под свой контроль, решили попросту сровнять город с землей, добавил Кулеба.

Он также рассказал, что на данный момент единственные контакты с российской стороной есть у украинской переговорной группы, которая состоит из представителей различных институтов и членов парламента.

"Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся", – сказал дипломат.

Кулеба отметил, что на уровне Министерств иностранных дел контактов Украины и РФ нет уже несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что уничтожение украинских военных в Мариуполе и последующий геноцид украинцев, подобно ситуации в Бородянке, уменьшают шансы на переговоры с Россией. И в то же время, чем сильнее будет Украина, тем лучше для нее будет результат этих переговоров.

Кроме того, глава государства отметил, что после зверств российских войск против мирных жителей в Мариуполе и пригородах Киева – Буче, Бородянке и других населенных пунктах – возможности мирных переговоров с Россией еще больше сократились.