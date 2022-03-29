Пентагон: Россия использовала против Украины 1370 ракет

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала уже 1370 ракет. В то же время последние маневры армии РФ говорят о том, что приоритетной задачей для них стал захват Донбасса.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США. Его слова приводит ABC News.

По словам чиновника, фокусирование на востоке Украины объясняется несколькими факторами:

получить козырь для переговоров;

изменение военной стратегии после неудачных попыток захватить Киев.

В Пентагоне также отмечают, что войска РФ находятся в 15-20 км от Киева на северо-западе и в 55 км на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины удалось освободить Ирпень в Киевской области. Мэр города уточнил, что продолжается зачистка от вражеских солдат и диверсантов.

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