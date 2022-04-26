"Украина верит, что может победить, и мы тоже": в Германии представители более 40 стран обсудили военную помощь Киеву

Для обсуждения военной помощи Украине на фоне войны с Россией на встрече в Германии 26 апреля собрались представители более 40 стран, в том числе США. Участники оборонных переговоров заявили, что мир настроен против вторжения России.

"Украина явно верит, что может победить, и все здесь тоже", – сказал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи. Переговоры состоялись на авиабазе "Рамштайн" – опорном пункте ВВС США в Германии, пишет Reuters.

Остин также заявил, что страны всего мира едины в решимости поддержать Украину в ее борьбе "против империалистической агрессии России".

А генерал армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупредил, что Украина нуждается в большей оборонной помощи прямо сейчас, чтобы отразить наступление РФ на востоке. По его словам, ближайшие недели будут "критическими".

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"Время не на стороне Украины. Исход этой битвы, прямо здесь, сегодня, зависит от людей в этой комнате", – сказал Милли.

Он добавил, что украинцы "будут сражаться". "Мы должны убедиться, что у них есть средства для борьбы", – сказал генерал.

В то же время на условиях анонимности американские военные сообщили Deutsche Welle: российские силы делают ставку на артиллерийский огонь, пытаясь с его помощью прорвать позиции ВСУ.

В США подтвердили, что многие российские части понесли большие потери (некоторые – до 30% личного состава). Однако РФ по-прежнему обладает преимуществом в военном потенциале, численности войск, а также демонстрирует намерение продолжать войну.

В свою очередь Вооруженные силы Украины демонстрируют высокий боевой дух, креативность в боевых действиях, знание территории.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял о ВСУ: "Они способны победить, если у них будет надлежащее оружие и надлежащая поддержка".

Как писал OBOZREVATEL: