Пекин 'сделает все для деэскалации кризиса': посол Китая в США опроверг предоставление военной помощи РФ

Посол Китая в США Цинь Ган отрицает возможность того, что Китай отправит оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине. Он отметил, что Пекин "сделает все для деэскалации кризиса".

В интервью CBS Ган заявил, что любые сообщения о том, что Пекин может оказать военную помощь России, являются дезинформацией. Он также заверил, что государство вместо помощи стране-агрессору отправляет гуманитарную помощь пострадавшим в Украине.

"Китай посылает продовольствие, лекарства, спальные мешки и детское питание, а не оружие и боеприпасы какой-либо стороне, и мы против войны", – заявил дипломат.

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Он также добавил, что публичные осуждения и предостережения со стороны Запада не помогут, вместо этого необходима "хорошая дипломатия".

Ранее в Белом доме заявили, что разговор президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся 18 марта, не развеял опасений США по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России, которая ведет против Украины войну. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина в будущем.

Напомним, что Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили развязанную Россией войну в Украине. По итогам разговора глава КНР заявил, что его страна всегда выступала за мир и была против войны. Детали – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай навсегда останется дружественным государством для украинцев. Власть Поднебесной будет поддерживать Украину как в экономическом аспекте, так и в политическом, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Фань Сяньжун.

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