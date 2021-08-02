Патриоты не позволят власти преследовать защитников государства, – Павленко

Власть должна осознавать, что за политическое преследование тех, кто защищал государство нужно будет нести ответственность. А вынесение залога в более 400 млн грн директору "Кузницы на Рыбацком" Валерию Шандре, по определению европейских международных институтов, является пыткой и безальтернативным арестом.

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко во время акции под судом в поддержку Шандры, сообщила пресс-служба. Он отметил, что команда "ЕС" будет делать все возможное, чтобы исправить это "кривосудие" и восстановить справедливость.

"Для этого надо, чтобы и судьи, и прокуроры, и все остальные знали, что все видят их выкрутасы и к чему они приведут", – сказал Павленко.

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"Мы предостерегаем, чтобы сегодня не было "трюков". Мы с народными депутатами будем на заседании для того, чтобы засвидетельствовать, чтобы там все было, по крайней мере, согласно закону, будем информировать, что происходит, но главное, чтобы и судьи, и прокуроры помнили и знали, что есть контроль и есть неравнодушные люди, которые не дадут им спуску", – отметил депутат.

"А о том, что происходило 29 числа, защита будет подавать в Европейский суд по правам человека, потому что там есть абсолютно четкий состав пыток, издевательств, потому что ставить такой объем залога, который выставлен и генералам, и производственнику Шандре, он не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к здравому смыслу, так как держать искусственно людей за решеткой – это пытки и всем, кто был причастен к этим неправомерным решениям, еще придется отвечать. Поэтому борьба впереди", – подчеркнул Павленко.

"Мы как раз здесь для того, чтобы показать, что все произошло в соответствии с законом, чтобы прокуроры не искали никаких отговорок и отмазок для того, чтобы не явиться в суд, для того, чтобы у судей были основания не рассматривать это дело сегодня. Я могу где-то понять поведение прокуроров, хотя оно не имеет ничего общего ни с нормальной моралью, ни с юридической позицией, но тем, как было подготовлено дело, тем, как было обосновано обвинение, понятно, что беспристрастный суд разнес бы это в несколько минут и закончилось бы это освобождением этих людей", – считает депутат.

"Очень надеюсь, что на этот раз услышали людей, которые стоят сейчас под судом, для того, чтобы уже не играть в игры, а все-таки явиться в суд и рассмотреть по существу меру пресечения, потому что вынесение залога в более 400 млн грн – это по определению европейских международных институтов является пытками, потому что невозможно выносить безальтернативный арест, а такая сумма это очевидно безальтернативный арест", – заметил Павленко.

"Процессуальный кодекс четко говорит, что суд должен руководствоваться обстоятельствами дела, не объемом так называемого вреда, потому что он еще не доказан, а обстоятельствами дела и имущественным положением обвиняемых. Никоим образом ни обстоятельства дела, ни тем более имущественное положение обвиняемых не подводят к таким астрономическим суммам, поэтому, если в Апелляционном суде действительно будет осуществлено правосудие, все эти позиции должны быть пересмотрены и люди должны оказаться на свободе", – добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЕС" суд над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем завода "Кузница на Рыбацком" Валерием Шандрой назвали политически мотивированным преступлением, которое вписывается в кампанию по дискредитации и травле защитников Украины.