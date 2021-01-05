Партия Гройсмана попала в пятерку ключевых политсил в Украине – опрос

Ключевую пятерку политических партий, за которые готовы проголосовать украинцы, формируют представленные в парламенте силы, а также политическая партия премьер-министра Украины (2016-2019 годов) Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана".

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг". Согласно им, за "УСГ" готовы отдать голоса 5,7% избирателей.

При этом, лидера партии Владимира Гройсмана рассматривают как участника предстоящих президентских выборов. Если бы они произошли в ближайшее время, за него проголосовали бы 6,1% избирателей.

Интересно, что среди избирателей "УСГ" большинство считают Рождество главным зимним праздником, и поздравляют детей на День Святого Николая.

Напомним, в июле 2019 Гройсману доверяли 22% респондентов. Около 13% высказывались за сохранение за ним должности премьер-министра Украины после проведения прошлогодних парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным "Рейтинга" в декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди украинцев не изменилась – ее, как и в ноябре, сформировали Владимир Зеленский, Виталий Кличко и Владимир Гройсман.