Продолжаю анализировать неожиданные для многих результаты опроса КМИС относительно популярности политических лидеров и партий. Сосредоточусь в этот раз на отличиях рейтингов между собой в разрезе "партия — её лидер" (или "лидер — его партия").

За единственным исключением, о котором поговорим чуть далее (как и о его возможных последствиях), можно в принципе констатировать, что рейтинги политсил и их руководителей отличаются попарно по соответствующей политсиле не более, чем на 10% плюс/минус статистическая погрешность (если только не путать проценты и пункты, о чём я писал в прошлом материале).

Так, рейтинг П. Порошенко (15,6%) практически совпадает с рейтингом "ЕС" (15,7%);

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рейтинг Ю. Тимошенко (12,2%) несколько меньше рейтинга "Батькивщины" (13,6%): разделив 12,2 на 13,6 получим 0,897, то есть индекс получается ниже 1 на те самые 10% с учётом статпогрешности, — видимо, дело в том, что у партии есть и другие знаковые лидеры и это не политсила одного человека;

рейтинг Ю. Бойко (9,4%) плюс рейтинг В. Медведчука (2,9%) дают в сумме 12,3%, что почти соответствует рейтингу ОПЗЖ (13%), а отличие на 0,7 пункта (или 0,7 : 13 = 0,054 = 5,4%) имеет аналогичное объяснение (там есть ещё и другие лидеры);

рейтинг И. Смешко (7,8%) ниже рейтинга его же "Силы и чести" (8,6%) на 0,8 пункта, или (снова делим разницу на рейтинг партии 0,8 : 8,6 = 0,093) на 9,3%, но тут уже дело, очевидно, не в других лидерах (их не слышно), а в магии слов "сила" и "честь", когда не все связывают соответствующую партию и её лидера между собой, так что по мере узнавания "кто откуда" рейтинги эти будут сближаться;

то же касается и Е. Мураева (6.2%) с партией "Наши" (5,7%), где разница составляет 0,5 пункта, или 0,5 : 5,7 = 0,088 = 8,7%, но уже в пользу более "раскрученного" лидера, а не его партии, тут тоже вероятно сближение;

В. Гройсман (5,3%) нравится на 0,3 пункта меньше, чем его же "Украинская стратегия" (5,6%), — это в процентах 0,3 : 5,6 = 0,054 = 5,4% разницы, и тут тоже ждём сближения, хотя разница опять же невелика.

Незначительность всех этих разниц подтверждает правильность результатов; о том же говорит и сходная между собой динамика падения рейтингов В. Зеленского и "Слуги народа" — и там, и там за месяц оно составило примерно четверть от исходного, о чём уже было подробно в предыдущей статье.

Но вот сами рейтинги президента и его силы разительно отличаются: это соответственно 24,7% и 15,5%, то есть разница в пользу лидера политсилы составляет 9,2 пункта, или 9,2 : 15,5 = 0,593 = 59,3% — отличие, как видим, не рамках 10% и погрешности, как во всех предыдущих случаях, а почти на 60%! Стало быть, рейтинг лично В. Зеленского превышает рейтинг его же "Слуг народа" где-то в 1,6 раза.

Из этого могут вытекать, как минимум, два политических следствия.

Во-первых, чтобы "подкрутить" рейтинг "Слуг", возможен законодательный возврат к мажоритарке (там можно набрать больше благодаря админресурсу — с учётом ещё более частых точечных вливаний в те округа, где победили именно "Слуги") или к её привычному сочетанию с пропорциональной системой. Для этого "монобольшинству" из 1 фракции и 2 групп достаточно изменить Избирательный кодекс. Заодно повысится лояльность мажоритарщиков руководству партии и фракции.

Во-вторых же, чтобы подтянуть рейтинг своей силы к своему личному, президент может попытаться провести выборы ВР уже после выборов президента ("под" свежеподтверждённого главу государства заодно и за его партию проголосуют больше, чем если это партия того, чьи полномочия заканчиваются) или хотя бы провести их одновременно — с уже знакомым лозунгом "Голосуй одинаково!" и с дополнительным при этом аргументом "Так дешевле!" (и "чтоб 2 раза не вставать").

Правда, для этого придётся:

либо, чтобы сделать реальными досрочные президентские выборы, опять же поменять тот же Кодекс, где часть 6 статьи 75 прямо запрещает при досрочном прекращении полномочий президента участвовать ему же в качестве кандидата на внеочередных выборах, то есть пока что — без законодательных изменений — приблизить выборы президента и при этом выдвинуться на них президенту сегодняшнему нельзя,

либо отложить парламентские выборы до выборов президента или "до после" президентских, но тогда уже придётся менять Конституцию, в которой статья 77 чётко говорит о выборах в ВР в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Рады, а начнётся пятый год сразу по окончании четвёртого, то есть в сентябре 2023 года, и тут же — тот самый октябрь, в то время как очередные (без переноса) выборы президента должны быть лишь в марте 2024 года: статья 103 Конституции говорит тут о последнем воскресенье марта пятого года полномочий, каковой пятый год начнётся тоже после окончания четвёртого — в мае 2023 года, и до ближайшего марта — уже 2024 года — будет ещё почти год, —

чтобы таким образом сделать октябрь–2023 (выборы ВР, если в срок) позже марта–2024 (выборы президента, если в срок) или хотя бы одновременно с ним.

С одной стороны, поменять Избирательный кодекс вроде бы и проще, чем Конституцию (достаточно 226 голосов, а не 300), но это позволит депутатам лишь укорить президентские выборы (без потерь для президента), но не отложить перевыборы себя.

С другой же стороны, меняя Конституцию, для чего, правда, нужны уже 300 голосов, можно и свои собственные перевыборы перенести "на попозже" — чтоб и досидеть подольше в этом созыве, и повысить шансы переизбраться на следующий (под "нового" того же президента), так что для этого и 300 голосов собрать будет не очень сложно (это вам не сокращать число нардепов с 450 до 300)!

А может, и вовсе окажется достаточно просто очередного "правильного" решения Конституционного Суда.

Итак, "подтянуть" партию до лидера теоретически возможно как бы законодательным (либо толковательным) путём — было бы желание. С учётом же того, что дальше ситуация будет только усугубляться и после морозной ковидной зимы (с новыми тарифами и новыми ограничениями) народ вряд ли полюбит власть больше, чем сейчас, такое желание наиболее вероятно в направлении ускорения, а не откладывания. Что бы для этого ни пришлось менять: время и в нормальное время работает против власти, а уж в такое время да против такой власти — тем более.

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