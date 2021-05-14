Палатный рассказал о причинах политического давления на Кличко и обысков в своем доме

Над мэром Киева Виталием Кличко сегодня вновь нависла угроза назначения нового главы КГГА, инициированного Офисом президента. В то же время у самого главы столицы также полным ходом ведется "тыловая подготовка" к возможной "войне".

Об этом говорится в статье "Главкома", где объясняется, что сейчас происходит между властями страны и Киева. Из нее можно сделать вывод, что если раньше, когда еще ОП возглавлял Андрей Богдан, борьба шла за влияние на город, то сейчас причиной является рейтинг доверия, который на всеукраинском уровне у Кличко достаточно высокий. Причем на этот раз под удар попал "правая рука" мэра Кличко Артур Палатный, у которого 12 мая провели обыски представители столичной прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления СБУ.

В интервью изданию Палатный рассказал, насколько то, что ему инкриминируют следователи, можно называть политическим давлением. А также о том, кому это выгодно.

В частности, он считает, что обыски прошли, поскольку он как председатель исполнительного комитета партии "УДАР" является ключевой фигурой политсилы, которая начинает возрождаться, возобновлять свою политическую силу, развивать структуру. Поэтому, обсудив все, что произошло, с Кличко они вместе пришли к выводу, что обыски были чисто политическим решением.

Кроме того, причиной нынешнего давления на мэра столицы он считает его успех и высокий рейтинг среди киевлян.

"Когда он переизбирался, более половины киевлян отдали за него свои голоса. А это – главный показатель влиятельности политика", – отметил Палатный.

Основными противниками мэра председатель исполкома "УДАРа" назвал тех политиков, которые "не имеют такого личного рейтинга, который имеет Кличко, люди, которые боятся конкуренции и псевдополитиков, которые не хотели бы видеть сильного всеукраинского лидера".

Отвечая на вопрос о поддержке "УДАРа" со стороны других политических сил, Палатный назвал партию очень самодостаточной.

"У нас в парламенте есть много сторонников. Мне лично позвонили с поддержкой много людей из разных политических сил – как депутатов этого созыва, так и прошлых созывов, правозащитники звонили. И Нестор Шуфрич публично нас поддержал, в ближайшие дни увидим публичную поддержку и от других, не хотел бы сейчас называть", – отметил он.

Возвращаясь к теме обысков в своем доме, "правая рука" мэра назвал его местом преступления, поскольку, как он отметил, "не имеет отношения к любым уголовным делам".

"В постановлении, которое предоставили моему адвокату, написано, что нужно искать оружие, какие-то незаконные предметы. У меня действительно есть зарегистрированное оружие. В частности, есть наградные пистолеты, которые я получил от СБУ с 2014 до 2016 года, от МВД Украины, от Службы внешней разведки. У меня очень много легального наградного оружия. В меня в доме они ничего не изъяли. Изъяли деньги в доме моей бывшей жены, с которой я разведен уже 18 лет. У нас с ней есть взрослые дети, которые учатся, но к ее дому я не приезжал более семи месяцев. Интересно, что средства изъяли, но в постановлении написано, что этого делать нельзя было", – рассказал Палатный.

Он отметил, что будет требовать возврата изьятых средств у бывшей жены, а также назвал политическое давление на него и мэра Кличко большой ошибкой, поскольку "такие действия обернутся бумерангом, который будет лететь с большой скоростью".