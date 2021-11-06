Кива в День освобождения Киева от нацистов расстрелял портрет Бандеры. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снял провокационный ролик из тира. На кадрах видео видно, как он расстреливает портреты представителей украинского движения сопротивления, среди которых был портрет Степана Бандеры.

Этим роликом, который депутат опубликовал в Facebook, Кива "поздравил" Киев с Днем освобождения от нацистских оккупантов.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива и сделал около десяти выстрелов по мишеням.

Кроме того, в своем ролике народный избранник показал, как возлагает цветы у памятника генералу армии СССР Николаю Ватутину со словами "Слава солдату Красной армии".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис генпрокурора начал расследование по делу о государственной измене Ильи Кивы. 1 ноября автомобиль депутата в Киеве был задержан правоохранителями.

Отметим, ранее Кива записал видеопоздравление для президента России Владимира Путина в день его рождения и назвал его великим правителем. А годовщину смерти Степана Бандеры Кива отметил стрельбой и салютом.

При этом он уже получал подозрение в нарушении закона "о декоммунизации", после того как надел шапку-ушанку с символикой СССР. Также ранее депутат был заподозрен в нападении и нанесении телесных повреждений человеку в ресторане.