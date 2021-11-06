Кива в День освобождения Киева от нацистов расстрелял портрет Бандеры. Видео
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снял провокационный ролик из тира. На кадрах видео видно, как он расстреливает портреты представителей украинского движения сопротивления, среди которых был портрет Степана Бандеры.
Этим роликом, который депутат опубликовал в Facebook, Кива "поздравил" Киев с Днем освобождения от нацистских оккупантов.
"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива и сделал около десяти выстрелов по мишеням.
Кроме того, в своем ролике народный избранник показал, как возлагает цветы у памятника генералу армии СССР Николаю Ватутину со словами "Слава солдату Красной армии".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис генпрокурора начал расследование по делу о государственной измене Ильи Кивы. 1 ноября автомобиль депутата в Киеве был задержан правоохранителями.
Отметим, ранее Кива записал видеопоздравление для президента России Владимира Путина в день его рождения и назвал его великим правителем. А годовщину смерти Степана Бандеры Кива отметил стрельбой и салютом.
При этом он уже получал подозрение в нарушении закона "о декоммунизации", после того как надел шапку-ушанку с символикой СССР. Также ранее депутат был заподозрен в нападении и нанесении телесных повреждений человеку в ресторане.