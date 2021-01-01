Отказ от традиций и акцент на украинцах: сравнение поздравлений Зеленского в 2020 и 2021 годах

Поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом как в 2020-м, так и 2021-м начинаются с отказа от традиционной формы, а далее апеллируют к простым украинцам – показывают трогательные моменты их жизни или же дают им слово за трибуной.

OBOZREVATEL предлагает сравнить выступления главы государства в новогоднюю ночь в текущем и прошлом годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Начало поздравления с 2021 годом Кадр из видео

Ставка на оригинальность

В двух крайних новогодних поздравлениях Зеленского в самом начале заметен акцент на отказе от обычной формы. Так, подводя итоги года-2019, украинский лидер сказал:

"Очень часто при обращении президента мы выключаем звук, чтобы перейти к бутербродов со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе".

Поздравление с 2020-м Скриншот

Уже в первые минуты речи, посвященной итогам-2020, Зеленский заявил следующее:

"Дорогие украинцы! До конца 2020 года остаются считанные минуты. Время подводить итоги, делать выводы, говорить о планах и целях... Скучно? Согласен! Скажу понятно для вас".

Далее камера сменила план, показав, что глава страны не на обычном выступлении – он стоит перед детьми, которым выпало первыми услышать поздравление президента на Новый год.

Зеленский садится перед детьми Скриншот

Демонстрация жизни украинцев

Основной акцент в поздравлении с 2021-м – на "диалоге" Зеленского с детьми, а также на простоте, поскольку речь должна быть понятна даже маленьким гражданам.

Поздравляя украинцев с 2020-м, президент использовал формулировку "Кто я?". Она стала главной особенностью речи, в которой Зеленский рассказывал о прошедшем годе на примерах ситуаций из жизни граждан.

И в свежем, и в прошлогоднем видео были использованы кадры с украинцами, снятые в течение года. Эти фрагменты показывали, как жила страна в этот период.

В предыдущем году в поздравлении приняли участие известные спортсмены, культурные деятели, политики. В новом – героями ролика выступили не знаменитости, а простые граждане.

Поздравление-2020 Скриншот

Поздравление-2021 Скриншот

Оккупация Донбасса и Крыма

В обоих поздравлениях украинский лидер желал гражданам мира. Тема российской агрессии поднималась Зеленским и в прошлом году, но внимание больше обращалось на единстве всех граждан.

В речи перед 2021 годом глава Украины отдельно вспомнил Донбасс и Крым, остановился на этой теме более детально.

Полный текст прошлогоднего поздравления можно почитать по ссылке, нового – тут.

Предлагаем посмотреть видео выступления Зеленского в новогоднюю ночь-2021:

Речь президента в Новый 2020 год:

Как сообщал OBOZREVATEL, второй год подряд два украинских телеканала ("5 канал" и "Прямой") новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского транслируют после приветствия пятого главы страны Петра Порошенко.