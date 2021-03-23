В Раде инициировали заседание из-за вандализма под ОП: 'слуги' раскрыли планы

В пятницу, 26 марта (предварительно) Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. Нардепы предоставляют свои предложения по повестке дня, но на рассмотрении точно будет проект постановления об оценке событий под Офисом президента и отчет правоохранителей.

Как сообщила OBOZREVATEL заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, окончательная дата еще может быть изменена и в случае необходимости заседание перенесут на начало следующей недели.

"Пока формируется пакет законопроектов для рассмотрения. Уже очевидно, что вынесем на рассмотрение не только постановление с оценкой событий под Офисом президента и отчет правоохранителей, но и срочные законопроекты", – сказала Кравчук.

По словам нардепа Роксоланы Пидласы ("Слуга народа"), окончательная повестка дня будет сформирована в среду, 24 марта.

"Мы еще обсуждаем, какие законопроекты включить. Но я, например, предлагаю фракции включить проекты №4543 о разблокировании большой приватизации, сделать шаг к возвращению полноценной уголовной ответственности за ложь в декларациях (президентский законопроект №4651), изменения в закон о пакете малыша", – подчеркнула нардепка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, на которой зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.