У Раді ініціювали засідання через вандалізм під ОП: 'слуги' розкрили плани

У п'ятницю, 26 березня (попередньо), Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання. Нардепи надають свої пропозиції щодо порядку денного, але на розгляді точно буде проєкт постанови про оцінку подій під Офісом президента і звіт правоохоронців.

Як повідомила OBOZREVATEL заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, остаточна дата ще може бути змінена і в разі необхідності засідання перенесуть на початок наступного тижня.

"Поки формується пакет законопроєктів для розгляду. Вже очевидно, що винесемо на розгляд не тільки постанову з оцінкою подій під Офісом президента і звіт правоохоронців, а й термінові законопроєкти", – сказала Кравчук.

За словами нардепки Роксолани Підласи ("Слуга народу"), остаточний порядок денний буде сформовано у середу, 24 березня.

"Ми ще обговорюємо, які законопроєкти внести. Але я, наприклад, пропоную фракції внести проєкти №4543 про розблокування великої приватизації, зробити крок до повернення повноцінної кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (президентський законопроєкт №4651), зміни до закону про пакунок малюка", – наголосила нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, на якій запалили фаєри та піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.