От матов к толкотни: как Горбаля не допускали к сдаче тестов в рамках конкурса на главу БЭБ. Эксклюзивные подробности

Члена Совета Национального банка Украины, экс-главу Львовской областной государственной администрации Василия Горбаля группа молодых людей в балаклавах старалась не допустить к тестированию в рамках конкурса на главу Бюро экономической безопасности. На место прибыла полиция.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL кандидат рассказал подробности, назвал свои предположения относительно "заказчиков" акции и поделился результатами тестирования. По словам Горбаля, он немного переволновался.

"Около 30 молодых людей с громкоговорителями, в балаклавах и масках не допускали меня к прохождению тестов где-то полчаса. Обвиняли в том, что в свое время я был в Партии регионов, разговаривали нецензурной лексикой. Приехала полиция, которая не вмешивалась и рекомендовала мне не поддаваться на провокации, чтобы не было телесных повреждений", – рассказал Горбаль.

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По его словам, так называемые активисты имели претензии только к нему, другие участники свободно проходили на тестирование. В конце концов, руководитель госслужбы договорилась, что два человека будут присутствовать во время теста.

"Они сидели напротив меня, их злило, что я быстро отвечаю. В нашем кабинете я сдал тест самый первый. Все четыре этапа я сегодня прошел успешно, но об этом сообщит комиссия. По крайней мере я расписался в результатах", – сказал кандидат.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает, агрессивными действиями "активисты" испортили только костюм, ведь облили мужчину белой жидкостью. Он предполагает, что этот инцидент произошел из-за чрезмерного внимания именно к этому конкурсу – на должность директора БЭБ.

"Организовал или кто-то из участников, или другие. У меня есть подозрение к одному человеку", – подытожил Горбаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк через суд хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.