От дружеской беседы до исключения: как фракции наказывают своих нардепов за непослушание

Верховная Рада Украины девятого созыва работает уже полтора года. Несмотря на принятые законопроекты о наказании за кнопкодавство и прогулы, отличного "послушания" в Раде за этот срок не было. Нардепов ловили на интимных переписках или за игрой в шахматы на планшете.

OBOZREVATEL решил узнать как у каждой фракции наказывают народных депутатов за непослушание.

В президентской силе скандальные ситуации появились в первую очередь. Нам не объяснили, почему так произошло и что на это могло повлиять, но заверили, что в коллективе ценят мнение каждого, хотя терпеть конфликты не будут.

"У нас демократическая фракция – и работа не построена вокруг вождя и одной обязательной для всех точки зрения. Поэтому важно понимать, что когда, например, у депутата есть своя позиция, которая не совпадает с позицией большинства во фракции, то это не повод для "воспитания", это повод для дискуссии. Дискуссий во фракции действительно много... Может быть несогласие – и вы это видите, когда те или иные депутаты фракции не голосуют за какое-то решение. Это не значит, что возникает критическая проблема. Но если человек начинает работать против команды, если ставит личный интерес выше тех обещаний, с которыми мы шли на выборы, то он оставляет фракцию в той или иной степени", – сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Добавим, в "Слуге народа" первыми из фракции вылетели нардепы Анна Скороход и Антон Поляков. Скороход – через публичное обвинение власти в преследовании ее мужа. Он, по словам руководства фракции, давил на нардепов и угрожал им.

Полякова исключили из-за конфликтов с руководством и нарушение договоренности о голосованиях.

Позже нардепы собрали подписи и исключили из фракции Гео Лероса, который резко раскритиковал Президента Владимира Зеленского. Кроме того, он опубликовал пленки, которые якобы свидетельствуют о причастности брата председателя Офиса президента Андрея Ермака к коррупции.

Еще один скандал был у "слуг" из-за интимной переписки Богдана Яременко, связанной с заказом секс-услуг во время заседания парламента. После этого его не исключили из фракции, но освободили от должности председателя комитета.

Нельзя не упомянуть и о бывшем заместителе главы фракции Романе Иванисове у которого нашли судимость за изнасилование несовершеннолетней. Депутат был исключен из политсилы, хотя мандат он так и не сдал.

На сегодня последним, кого выгнали из рядов фракции, стал Александр Дубинский, по которому США ввели санкции.

Во фракции пятого президента Украины говорят о единодушии позиций и следовании поставленному курсу.

"У нас, слава Богу, некого воспитывать. Все достойные люди. Но если кто-то, не дай Бог, продемонстрирует пренебрежение нашими ценностями и нормами морали, мы отреагируем жестко – исключим из фракции", – сказал нардеп Алексей Гончаренко.

Фракция действительно демонстрирует свое единство в решениях. Как правило, они или совместно выражают поддержку, или же совместно критикуют. Сам же Гончаренко достаточно часто с трибуны критикует "зеленую" власть Зеленского. Летом 2020 года "ЕС" потролила политсилу президента необычно оформив билборды в столице.

В молодой политический силе, которая попала в парламент под руководством Святослава Вакарчука также есть свои правила, с которыми должны считаться все члены.

"У нас есть Положение о фракции, которое мы приняли, когда зашли в парламент. Все с ним согласились. У нас четко определены права и обязанности членов фракции. Поэтому за их невыполнение, как и за систематическое невыполнение решений или нарушения принципов и предвыборной программы партии, предусмотрены санкции. От предупреждения до вынесения вопроса об исключении. Но любые санкции налагаются по решению большинства. Все дисциплинарные решения принимаются демократически, вопросы выносятся на голосование и принимаются 2/3 или 3/4 голосов от состава политсилы", – сообщил председатель фракции Ярослав Железняк.

В "Голосе" нет историй со скандальными исключениями нардепов. Случай, который запомнился – выход из фракции Святослава Вакарчука. Сначала в ВР не давали согласие на сложении полномочий нардепа, сама же политсила делегировала принятие решения о прекращении его депутатских полномочий.

Фракцию также назвали наиболее дисциплинированной среди других по количеству прогулов. Как только за пропуски заседаний начали штрафовать (за ноябрь 2019 г.), депутаты из "Голоса" прогуляли только на 38 тыс. грн.

На наш вопрос, какие санкции применяются к депутатам внутри политсилы, в "ОПЗЖ" ответили категорично.

"Не поверите, никак (не наказывают своих нардепов – Ред.)! Более того, если кто-то хочет проголосовать вопреки решению фракции, то должен предупредить и объяснить почему! Но за весь созыв таких примеров было не много", – отметил нардеп Нестор Шуфрич.

Добавим, за первые прогулы (за ноябрь 2019 г.) фракция "ОПЗЖ" собрала самую большую сумму штрафов – 798 тыс. грн. Один из их нардепов попал в топ-5 прогульщиков – Юрий Солод пропустил 91% заседаний.

"У нас в принципе не нарушают. И у нас демократическая фракция, где каждый имеет право обосновать свое мнение или поступок. Никаких формальных процедур не существует. Дружеской беседы с руководством и демократического обмена мнениями всегда хватает, чтобы решить недоразумение", – рассказали в пресс-служба политсилы.

Хотя нардепы "Батьківщини" яро защищают свои взгляды и часто выступают противниками принятых громких законопроектив, в частности, рынка земли. При рассмотрении этого документа Юлия Тимошенко заблокировала место председательствующего, возле президиума ВР начались схватки.

Напомним, Владимир Зеленский еще в январе прошлого года подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Законом вводится уголовное наказание за умышленное голосования за своего коллегу, а также предусмотрены штрафы.

Кроме того, уже известно, что по итогам работы 4-й сессии ВРУ (сентябрь 2020 – января 2014 – Ред.) больше всего прогульщиков закрепилось за народными депутатами фракции "За будущее". За ними числится в среднем лишь 36% посещений пленарных заседаний. По информации Комитета избирателей Украины, на втором месте по низким показателям посещений – ОПЗЖ (40%).

Что интересно, по информации нардепа из "Слуги народа" Павла Фролова, только за прошлый год более 30 млн грн. сэкономлено и возвращено в бюджет за прогулы нардепов.