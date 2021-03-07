Орешкин о Путине: санкции не действуют, он живет в особом мире

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что санкции не способны повлиять на президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24". "Нет, я думаю, ситуация значительно хуже. Как сказала Ангела Меркель, Путин живет в своем особом мире", – отметил политолог.

Он добавил, что любой, "кто попытается нарушить покой этого места", будет лишен должности, бизнеса и поддержки Путина.

Но все же, по мнению Орешкина, результат от санкций есть, хотя они не приводят к каким-либо быстрым последствиям.

"Они отнюдь не напрасны, так как укрепляется образ токсичности путинского режима, все меньше желающих связываться с путинскими международными проектами", – сказал политолог.

Кроме того, он отметил, что в целом "под грузом санкций" жить становится все труднее, так как они имеют "кумулятивный эффект". По словам Орешкина, в настоящее время в России очень агрессивно реагируют на санкции и пытаются "запугивать" тех, кто их вводит.

"Это означает, что они работают, это означает, что их не хотят", – заверил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Великобритания согласовывают новые санкции против России, касающиеся применения химического оружия. Тем временем в Офисе президента призвали США усилить санкции против Москвы до возвращения оккупированных Донбасса и Крыма.