Это как кардинальный метод обучения плаванию: бросок в воду на глубокое место. Выплывет — будет толк и стоит и дальше учить плаванию. Ну а на нет — и суда нет.

Если бы наша нынешняя власть была бы чуть-чуть подальновиднее, ей бы стоило именно сейчас демонстрировать свою готовность "драться при любых раскладах", хоть в одиночку, без США и Европы.

Необходимы всего два Закона в Раде:

О запрете ЛЮБЫХ имплементаций и соглашений, имеющих в виду изменения в территориальной целостности, и уровне суверенитета государства (прощай, Минск, Штайнмайер и прочий кремлевский мусор и трЭш).

Видео дня

О всеобщем вооружении населения в случае внешней агрессии (привет, кремлевское вторжение).

И потом уже "ехать в США".

Но для этого, конечно, надо иметь железные тестикулы, а не "сценический бэкграунд".

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