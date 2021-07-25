Операция по принуждению Украины к самостоятельности вступает в практическую плоскость
Это как кардинальный метод обучения плаванию: бросок в воду на глубокое место. Выплывет — будет толк и стоит и дальше учить плаванию. Ну а на нет — и суда нет.
Если бы наша нынешняя власть была бы чуть-чуть подальновиднее, ей бы стоило именно сейчас демонстрировать свою готовность "драться при любых раскладах", хоть в одиночку, без США и Европы.
Необходимы всего два Закона в Раде:
О запрете ЛЮБЫХ имплементаций и соглашений, имеющих в виду изменения в территориальной целостности, и уровне суверенитета государства (прощай, Минск, Штайнмайер и прочий кремлевский мусор и трЭш).
О всеобщем вооружении населения в случае внешней агрессии (привет, кремлевское вторжение).
И потом уже "ехать в США".
Но для этого, конечно, надо иметь железные тестикулы, а не "сценический бэкграунд".
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