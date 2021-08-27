Оккупанты в Крыму рассказали, кого считают главным врагом среди украинских политиков

Представитель так называемой власти оккупированного Россией украинского Крыма, "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что экс-вице-премьер правительства Автономной республики Крым, экс-депутат Верховной Рады и бывший исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко является "главным организатором "водной блокады полуострова.

В комментарии российским СМИ он сказал, что Сенченко якобы выступил "непосредственным исполнителем и главной действующим лицом", передает "Главком".

Представитель оккупантов также заявил, что украинский чиновник в 2014 году "заставил украинских предпринимателей дать деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел". По его словам, в Следственный комитет РФ направлены материалы, подтверждающие "причастность Сенченко к водной блокаде Крыма".

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Напомним: СКР возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи из Украины днепровской воды в Крым. Российские следователи выяснили, что на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения повлияло перекрытия Северо-Крымского канала. Теперь в воде якобы превышены предельно допустимые нормы солености и жесткости.

Добавим, что ситуация с водой на полуострове ухудшилась из-за засушливой погоды в 2019-2020 годах. Это привело к обмелению и пересыханию ряда рек. Проблему не помогли в полной мере решить проливные дожди, которыми этим летом не раз заливало Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Северо-Крымский канал становится одним из главных центров геополитического конфликта в Европе и РФ якобы даже может начать войну с Украиной из-за него.

Со своей стороны бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил про три угрожающие тенденции, которые могут свидетельствовать о попытках возвращения водоснабжения оккупированного Россией Крыма.