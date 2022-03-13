Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на шести направлениях – Генштаб

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В воскресенье, 13 марта, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. Также враг проводит перегруппировку войск.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. Оккупанты совершают ракетно-бомбовые удары и стреляют из артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры Чернигова, Сум, Николаева, Мариуполя, Авдеевки, Волновахи и пригородам крупных населенных пунктов по всей территории Украины.

На направлении Бровары – Борисполь российские оккупанты осуществили блокировку трассы Е95 и продолжают меры по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки.

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"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений, противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, 9-10 марта в Россию перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий.

Около 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Беларусь. В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорске) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

Чтобы восполнить потери в Украине, Россия перебрасывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в зону боевых действий. Кроме того, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

Врагом проводится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины. По всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

Как сообщал OBOZREVATEL:

военные информируют о еще большем ухудшении морально-психологического состояния противника. В рядах оккупантов возросло количество случаев дезертирства, невыполнения приказов командования. В то же время ВСУ дают врагу достойный отпор.

На 18-е сутки войны войска РФ лишились более 12 тыс. человек. Также враг потерял свыше 1200 бронемашин, 360 танков и 160 самолетов и вертолетов.

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