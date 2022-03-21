Оккупанты потребовали от властей Мариуполя сдать город: им уже дали четкий ответ

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты предложили власти города сдаться и перейти на их сторону. По его словам, такое решение в мэрии никогда не примут.

На своей странице в Facebook в воскресенье, 20 марта, Андрющенко отметил, что оккупанты якобы дали городу время до утра, чтобы сформировать ответ.

Он добавил, что ответ готов заранее: "х*й вам, а не Мариуполь".

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", – сказано в его сообщении.

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Ранее глава министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что Минобороны страны-агрессора отправило Украине письмо на восемь страниц с предложением про "ультиматум". Она заявила, что речи о "сдаче" Мариуполя не может идти. Украинские защитники не сложат оружие и украинская сторона сказала об этом России.

Она также потребовала от оккупантов открыть гуманитарные коридоры, чтобы вывезти жителей города в Запорожье.

В то же время в Мариупольском горсовете сообщили, что за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были силой вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ в Мариуполе надевают на жителей города белые повязки, чтобы воины Вооруженных Сил Украины не могли отличить их от врага. О новой провокации противника предупреждает полк "Азов".

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