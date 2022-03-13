Оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления. На этот раз они похитили мэра города Днепрорудное Евгений Матвеева.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своей Facebook-странице. Пользователи в комментариях к посту предположили, что российские военные попытаются поставить своего человека на пост городского головы.
Так, к слову, произошло в Мелитополе. 11 марта оккупанты похитили главу города Ивана Федорова. После этого местная депутатка Галина Данильченко записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом. Она также обвинила местных жителей, которые выходят на проукраинские митинги, в "дестабилизации ситуации".
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают обстреливать украинские города Северодонецк и Рубежное. А в ночь на 13 марта российские военные также атаковали Попасную и Лисичанск – повреждены газопроводы и несколько домов.
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