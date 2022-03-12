В Мелитополе оккупанты РФ поставили своего мэра вместо похищенного: людям пригрозили за 'экстремизм'

Российские оккупанты назначили вместо похищенного мэра Мелитополя своего "и.о. городского головы" Галину Данильченко. Женщина – депутат горсовета от ОПЗЖ.

Она сразу обратилась к мелитопольцам, выступив на местном телеканале. Коллаборантка заявила, что сейчас нужно "подстроить все механизмы под новую действительность". Это необходимо, чтобы поскорее начать жить "по-новому".

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Она обвинила местных жителей, которые выступают против оккупантов и выходят на проукраинские митинги, в "дестабилизации ситуации". Они якобы призывают к "экстремизму".

"Я вас прошу, не поддавайтесь на эти провокации", – сказала Данильченко.

Она обратилась к местным депутатам, призвала их к сотрудничеству и заявила, что сейчас обсуждается вопрос создания "комитета народных избранников". Этот "орган власти" якобы будет заниматься всеми административными вопросами в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, увезли в неизвестном направлении. В ОП вскоре показали видео похищения.

Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела. Его обвинили в терроризме.

В субботу, 12 марта, мелитопольцы вышли на акцию протеста с требованием освободить их мэра.

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