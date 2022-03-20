Оккупанты несут большие потери в Украине: из сводного отряда десантного полка остался в живых один военный – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты снова понесли большие потери в Украине. Уничтожен действовавший на Киевском направлении сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного полка РФ – в живых остался только один военный.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 20 марта. Также Воздушные силы Украины сбили еще три российских боевых вертолета.

В целом отмечается, что состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Украинские защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам.

Так, противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ сбиты три российских боевых вертолета .

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, оккупанты сосредотачивали усилия на восполнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем оккупационных войск с логистикой.

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Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях. Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты без причин не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. В то же время, захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка , участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный , и тот находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст мобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанский ежедневно прибывают грузовики заполнены телами солдат.

Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в направлении на Изюм оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, однако штурмовые подразделения были уничтожены.

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