Офицер НАТО Табах: нельзя молодыми телами забросать российские танки, Украине нужны союзники

Украине нельзя противостоять России в одиночку. Чтобы спасти жизни своих военных, стране крайне необходима помощь друзей и союзников. Позиция руководства Турции по Крыму не так проста, как выглядит на первый взгляд. Не исключено, что однажды они объявят украинский полуостров турецким.

Если США начнут войну с РФ или Китаем, мир погибнет. Россия при президенте Владимире Путине опаснее, чем Советский Союз. Об этом в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Говорят, бог дал оружие архангелам, потому что только они умеют пользоваться им правильно. Когда-то я был очень расстроен тем, что происходило. И мой сержант, глубоко верующий человек, христианин, сказал мне: "Сэр, то, чем мы занимаемся – это работа беса. Чтобы делать ее правильно, надо быть святым".

Видео дня

Тогда эти слова значили для меня очень много. Они очень помогли мне.

Недавно я был на одной из украинских передач. Я не вмешиваюсь в вашу политику, но когда говорят о солдатах, о воинах, я принимаю это очень близко к сердцу. Одна ваша политик сказала: "Что нам Америка, что нам Афганистан? Дадут нам оружие американцы или нет, мы все равно будем драться, мы все равно будем защищать свою страну".

Так нельзя говорить. Сегодня никто не дерется один. Нужны союзники, нужна помощь. Даже американцы больше не ходят сами ни на одну войну. Они идут в коалиции. И чем больше у вас оружия, чем более современное оно, тем меньше погибнет ваших самых лучших из лучших ребят.

Это очень важно, чтобы и США, и Европа, и Израиль, и остальные страны, у которых есть современное точечное оружие, помогали вам. Это спасет жизни ваших молодых ребят.

А закидать молодыми телами российские танки – это не оружие, это не война.

Я никогда не говорил, что Украина должна прекратить попытки войти в Евросоюз, в НАТО. Она должна продолжать и надеюсь, что когда-нибудь вступит.

Сегодня Украине предлагают создать коалицию со странами Балтии, с Польшей, с Венгрией, потому что все понимают: все эти бумажки, эти меморандумы – это хорошо, но рассчитывать все равно нужно на себя. Иметь союзников и друзей тоже необходимо.

Эрдоган не признал выборы в Госдуму. Думаю, не только он, но и ни один нормальный лидер в мире не поддерживает выборы в Крыму.

Но многие турки говорят, что Крым – это турецкая территория, когда-то отвоеванная Россией.

Планирует ли Эрдоган присоединение Крыма к Турции? Я не политолог, не политик, я не могу влезть в голову Эрдогану или Путину и узнать, о чем они думают. Я военный человек. Но Эрдоган очень часто напоминает мне Путина – два сапога пара. Только у Путина есть все полномочия, а в Турции все-таки есть демократические институты, у Эрдогана есть реальная оппозиция.

Но я не удивлюсь, если в какой-то момент Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым – это Турция.

Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку? Я надеюсь, что он этого не сделает. В руководстве России тоже есть разумные головы, потому что их дети, их недвижимость – все на Западе. Но всегда есть опасность, когда все решает один человек.

Сегодня Россия более опасна, чем Советский Союз. Там было политбюро, эти коммунисты все-таки должны были считаться с кем-то. После Сталина. А теперь в России все решает один человек. Никогда не знаешь, с какой ноги он встанет, что он решит и чего захочет.

Да, он говорит опасные вещи: если нет России, тогда зачем этот мир без России, нет меня – нет России… Надо следить за этим.

Путин в этом отношении опасен, хотя я считаю, что это не его стиль. Он лучше будет вносить раскол в наше общество, в ваше общество, в европейское с помощью пятой колонны, пропаганды. У него это очень хорошо получается. На сегодня он добился всего, чего хотел. Его приглашают в Большую семерку, ему звонит президент США, ему рассказывают про свою маму, не обращают внимания на Украину.

Я думаю, что у Путина есть какое-то стратегическое мышление, но до сих пор я не видел от него никаких правильных стратегических решений. Потому что Россия не находится в лучшем положении, чем 20-30 лет тому назад. Она полностью зависит от цены на нефть, и если западные страны решат, что нефть должна дорожать, они встают с колен, если нефть падает – они опять в разрухе.

У него нет никакого стратегического плана. С военной точки зрения – Крым, Донбасс – все это были короткие хайпы, которые ему дали какую-то привилегию на очень короткое время. А теперь для него это личная проблема. И для России тоже.

Он продолжает пропаганду, он продолжает финансировать вещи, которые приносят раскол в общество, это у него получается, но стратегически я не думаю, что это приведет к чему-либо хорошему.

Я считаю, что Байден сделал много подарков для Путина, включая "Северный поток-2", подняв цены на нефть, на газ. Бегство из Афганистана, бросив наших союзников, бросив наших детей – у нас там остались еще 24 американских школьника. Вооружив до зубов "Талибан".

Я был за выход из Афганистана, но не таким способом. Есть две стороны монеты. Почему уйти нужно было так спешно? Наши военные базы стоят в Японии, в Европе, в Южной Корее, на Кубе. Мы оттуда не ушли. Никогда такого не было, чтобы все свернули и драпанули. Почему здесь?

Да, мы выводили войска. Сначала решили вывести войска из Ирака. Когда президент Обама выводил войска из Ирака, все ему говорили: этого не надо делать, потому что там образуется вакуум и как следствие – образуются террористические организации. Так и получилось. Образовался ИГИЛ из военных, которые служили у Саддама Хусейна.

Это была ошибка. И тогда вывод войск остановили. В этом регионе это так не работает.

Когда выводили войска из Сирии, все говорили: сейчас турки перебьют курдов, русские туда зайдут – ничего подобного. Потому что Трамп их вывел, оставив наших советников, оставив прикрытие с воздуха, оставив дроны. И войска ушли неподалеку, в Турцию. Вагнеровцы сунулись – их уничтожили. Курдов оставили в покое.

Не было такого, чтобы была массовая паника, чтобы за нашими самолетами бежали курды и хватались за шасси. Я уверен, что такой вывод войск был спланирован. Я не верю, что это ошибка.

Если США начнут войну с Китаем или с Россией, это приведет к армагеддону. Мир будет уничтожен.

Уже 50 лет мы воюем, ведем гибридные войны. Россия использует Вьетнам, Кубу, Никарагуа. А мы – Гондурас, Южную Корею. А Китай – это огромная военная мощь. Она еще недостаточно мощная, как США. Но с учетом того, как их мощь развивается, а наша разрушается, конечно, они очень быстро нас догонят.

Я надеюсь, что мы не дойдем до горячей войны, что мы остановимся на холодной, которая происходит сейчас.

Что касается космических войн, то я не думаю, что это возможно, потому что все равно главные силы – это сапоги на земле. После того как мы ушли из Афганистана и там погибли наши морские пехотинцы, Байден обещал отомстить террористам. Наш беспилотник на протяжении 8 часов наблюдал за белой Тойотой. Ударив по ней, убили гражданских, убили семерых детей. Кстати, эти гражданские работали с нами, когда мы там были.

Почему произошла эта ошибка? Потому что не было никого на земле. Никто не мог подтвердить. А убить террориста надо. И убили не тех.

Поэтому не думаю, что мы уже достаточно развили свои высокие технологии, что можем начинать космические войны, как в кино. Даже беспилотники не могут четко работать без глаз, без сапог на земле.