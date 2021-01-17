Офис Зеленского выдал новое видео: президент похвалился успехами и вспомнил о ценах на газ

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского показали неделю работы главы государства в полутораминутном видеоролике.

Его выложили в Telegram-канале ОП. В описании к видео сказано, что это была насыщенная событиями неделя (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах показана встреча Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве. Эти кадры назвали началом нового этапа в отношениях между двумя странами.

Также в ролике упомянули о подписании Меморандума о развитии транспортно-транзитного потенциала, который предусматривает строительство магистрали между Киевом и Кишиневом.

Украинцам еще раз напомнили о решении снизить цену на газ на 30%, а также о подписании президентом закона о повышении зарплаты сотрудникам медучреждений с немедицинским образованием.

Также сообщили, что в рамках Программы по поддержке малого бизнеса во время карантина выдано почти 4 млрд гривен предпринимателям.

Еще в видео упомянули о встрече политсоветников лидеров государств - участников Нормандского формата и телефонном разговоре Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский пообещал, что над Донецким аэропортом (ДАП) вновь будет поднят украинский флаг. Глава государства выразил уважение и благодарность всем, кто защищал и защищает Украину.