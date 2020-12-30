Офис генпрокурора заявил о законности отстранения Тупицкого
В Офисе генерального прокурора Украины, заявили, что Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого соответствует требованиями законодательства, а позиция КСУ необоснована.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса генпрокурора. Там подчеркнули, что законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах.
"Отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного Суда Украина в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - сказано в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства.
Позицию КСУ по поводу того, что президент не может отстранять судей Конституционного Суда Украины в Офисе генпрокурора назвали необоснованной.
"Прекращение полномочий судьи КСУ или освобождения судьи КСУ от должности не охватывают вопросы временного отстранения судьи КСУ в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления", — подчеркнули в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Офис генерального прокурора подозревает главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых его показаниях.
в СМИ появилась информация, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.
Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора для вручения подозрения.
У президента Зеленского ответили на "давление" судей и назвали главу КСУ "неадекватным".
Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ.