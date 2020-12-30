Офіс генпрокурора заявив про законність усунення Тупицького

В Офісі генерального прокурора України, заявили, що указ президента Володимира Зеленського щодо усунення глави Конституційного Суду Олександра Тупицького відповідає вимогами законодавства, а позиція КСУ необґрунтована.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Офісу генпрокурора. Там підкреслили, що законодавство України потрібно застосовувати в комплексі з урахуванням норм, що містяться в профільних кодексах і спеціальних законах.

"Відсторонення президентом України з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося відповідно до вимог чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що відсторонення від посади є одним з інститутів кримінального судочинства, закріпленим у системі заходів забезпечення кримінального провадження.

Позицію КСУ з приводу того, що президент не може усувати суддів Конституційного Суду України, в Офісі генпрокурора назвали необґрунтованою.

"Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення", – підкреслили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: