Однокурсник Путина сказал, как Украине защититься от агрессии РФ

Украина может решить вопрос своей безопасности на стратегическом уровне уже в ближайшее время. Для этого необходимо стать основным союзником США вне НАТО, что позволит разместить на территории страны тренировочные центры американцев.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец. "Это уже будет серьезной гарантией территориальной неприкосновенности Украины", – заявил он (чтобы посмотреть полную версию видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам бывшего разведчика, статус основного союзника США в НАТО даст Украине два серьезных преимущества – позволит размещать на территории страны центры НАТО, а также "в обход существующих жестких ограничений передавать Украине системы вооружения, в том числе наступательные".

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Швец подчеркнул, что акцентировать на принятии Украины в НАТО несвоевременно, поскольку "сейчас эта дверь замурована". "Можно без толку стучаться в нее 30 лет. Можно продолжать стучаться, но войти в ту дверь, которая открыта сейчас", – сказал он.

"Для Украины сейчас очень благоприятный момент. США видят главное преимущество перед Китаем – союзы. Союзы, которые начал создавать Байден по всему миру. В этом противостоянии Америке нужны надежные союзники. И Украина могла бы стать таким союзником", – убежден Швец.

В этом контексте он заявил, что для Киева самоубийственна риторика по поводу возможного дрейфа в сторону Китая.

"У Китая уже есть главный вассал – это Россия. Если Украина пойдет к Китаю, она тоже станет вассалом Китая, но вассалом номер два, то есть вассалом вассала – Путина. Китай не защитит Украину от России. Он скажет: идите договаривайтесь с Москвой", – предупредил Швец.

Как писал OBOZREVATEL, ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине необходимо заручиться поддержкой союзников в противостоянии с Россией. Прежде всего для того, чтобы сохранить жизни своих воинов.